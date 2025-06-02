Адриатическая лига. 1/2 финала. «Будучность» выбила «Црвену Звезду», «Партизан» взял верх над «Дубаем»
Сегодня, 1 июня, в Адриатической лиге состоялись решающие матчи 1/2 финала.
Сербская «Црвена Звезда» на выезде проиграла черногорской «Будучности» (78:81, 1-2). Сербский «Партизан» взял верх над «Дубаем» из ОАЭ (114:97, 2-1).
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до 2 побед)
Третьи матчи
«Партизан» победил в серии – 2-1.
«Будучность» победила в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости