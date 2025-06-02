Адриатическая лига. 1/2 финала. «Будучность» выбила «Црвену Звезду», «Партизан» взял верх над «Дубаем»

Сегодня, 1 июня, в Адриатической лиге состоялись решающие матчи 1/2 финала.

Сербская «Црвена Звезда » на выезде проиграла черногорской «Будучности» (78:81, 1-2). Сербский «Партизан» взял верх над «Дубаем» из ОАЭ (114:97, 2-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до 2 побед)

Третьи матчи

«Партизан» победил в серии – 2-1.

«Будучность» победила в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.