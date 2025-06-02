«Црвена Звезда» впервые с 2014 года не прошла в финал Адриатической лиги
«Црвена Звезда» потерпела неудачу в Адриатической лиге.
Сербский клуб принимал участие в 9 финалах турнира подряд и вылетел в этом году после серии с черногорской «Будучностью» (1-2) в 1/2.
В борьбе за золото «Будучность» встретится с сербским «Партизаном», который одолел «Дубай» (2-1).
В этом сезоне «Црвена Звезда» не прошла в плей-офф Евролиги, уступив в плей-ин. Клуб продолжает выступление в чемпионате Сербии.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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