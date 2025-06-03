Алекса Аврамович подпишет трехлетний контракт с «Дубаем» (BasketNews)
Алекса Аврамович собирается перейти из ЦСКА в «Дубай».
Согласно источникам BasketNews, атакующий защитник ЦСКА договорился о трехлетнем контракте с новичком Евролиги «Дубаем». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2027/28.
Сообщается, что ЦСКА, у которого был гарантированный контракт с Аврамовичем, согласился отпустить игрока и получит выкуп в размере около 400 000 евро.
«Дубай» получил 5-летнюю лицензию в главном европейском клубном турнире по итогам расширения круга участников.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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