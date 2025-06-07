Кендрик Нанн и Эргин Атаман заработали удаления в 3-м матче финала чемпионата Греции

Финальная серия греческой лиги выдается очень напряженной.

В последнюю минуту 3-й игры были удалены два представителя «Панатинаикоса»: главный тренер Эргин Атаман и защитник Кендрик Нанн .

Нанн получил технический фол за оспаривание решения судей, добавив его к уже имеющемуся неспортивному замечанию.

Атаман был удален после второго технического фола за претензии к арбитрам.

Ранее в том же матче был вынужден покинуть площадку защитник «Олимпиакоса » Эван Фурнье. Он был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Панатинаикоса ».

«Олимпиакос» победил в третьей игре со счетом 99:88 и повел в серии до трех побед (2-1).