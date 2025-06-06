Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу» в 3-м матче возобновленной серии

Сегодня, 6 июня, в рамках чемпионата Греции состоялся 3-й матч финальной серии.

«Олимпиакос » на выезде справился с «Панатинаикосом». Серия продолжается с условием того, что владельцы команд не будут посещать матчи на аренах друг друга. Саша Везенков набрал 25 очков и 5 подборов, реализовав 9 из 14 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 2 из 3 штрафных.

Чемпионат Греции

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Олимпиакос» повел в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.