Джейсон Ричардсон: «В перерыве Аренас пошел в душ в форме, чтобы «смыть с себя проклятье»

Бывший игрок НБА рассказал о феномене Гилберта Аренаса.

«Я рано осознал особенность Аренаса. Когда мы только начали тренироваться в Лос-Анджелесе перед драфтом.

Уже тогда было ясно: Гилберт уникален. В то время он был ни чистым разыгрывающим, ни атакующим защитником. Фактически он создал этот гибридный стиль комбо-гарда, который сейчас все знают. В зале он обыгрывал любого один на один – самый быстрый, самый взрывной. Все видели его талант, но никто не понимал, кем он является.

А момент, когда я понял, что он сумасшедший, случился на второй год его карьеры.

У Гилберта был ужасный матч (он уже начинал становиться «Агентом Ноль»). После первой половины он срывается с площадки – бежит прямиком в раздевалку.

Тренер заходит, рисует схемы: «Гилберт, вот как тебе надо атаковать». Оборачиваемся – его нет.

Вдруг слышим шум душа. Через две минуты он выходит... в полной форме! Джерси, носки, кроссовки – все мокрое! Кричит: «Мне надо смыть эту проклятую половину!» И затем набирает 25 очков во второй половине! Вот тогда я и подумал: «Да этот парень не в себе. Он другой», – рассказал Ричардсон.