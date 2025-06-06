Джейсон Ричардсон: «Дэнни Фортсон садится на скамейку и достает бритву из носка»

Бывший игрок НБА рассказал историю о легендарном форварде нулевых.

Дэнни Фортсон был одним из рекордсменов по неспортивным нарушениям.

«Мы играли против «Наггетс». Прошло всего две-три минуты с начала матча. Дэнни Фортсон и Джордж Макклауд тут же схлестнулись. Бум! Мы с Гилбертом переглянулись: «Йоу, что происходит? Это же вторая минута игры, как, они уже готовы подраться?!» Технические и туда, и сюда.

Дэнни выводят из игры. Он подходит и садится прямо рядом со мной и Гилбертом. И вдруг достает бритву из носка! Я такой: «Я сразу понял, что сейчас начнется какая-то дичь». Мы с Гилбертом перепугались: «Нам уже надо защищаться?!» У него в носке лезвие, бро. Я не шучу. Вот тогда я и осознал: раньше все было по-другому», – рассказал Ричардсон .