Гилберт Аренас: «Карл-Энтони Таунс сложен как сучка. У него женские бедра»
Гилберт Аренас заявил, что у Карла-Энтони Таунса женское тело.
«Дело в самом Таунсе, в его физическом строении. Длинные ноги, короткое туловище, огромные ноги.
Он ничего не может сделать, он сложен как сучка. Он сложен как женщина. Я что-то не так сказал? Он сложен как девка. У него женские бедра. Он как полноценный игрок WNBA», – сказал бывший игрок НБА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт EvInFour в соцсети X
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