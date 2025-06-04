Гилберт Аренас: «Карл-Энтони Таунс сложен как сучка. У него женские бедра»

Гилберт Аренас заявил, что у Карла-Энтони Таунса женское тело.

«Дело в самом Таунсе , в его физическом строении. Длинные ноги, короткое туловище, огромные ноги.

Он ничего не может сделать, он сложен как сучка. Он сложен как женщина. Я что-то не так сказал? Он сложен как девка. У него женские бедра. Он как полноценный игрок WNBA», – сказал бывший игрок НБА .