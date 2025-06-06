Последние 0,3 секунды – единственный отрезок матча с «Оклахомой», когда «Индиана» вела в счете. В лайве на победу «Пэйсерс» давали 25.00

«Индиана» сенсационно обыграла «Оклахому» (111:110) в первом матче финальной серии плей-офф НБА.

«Пэйсерс» отставали на 15 очков по ходу четвертой четверти и на 9 очков – за 2 минуты и 52 секунды до финальной сирены.

Единственный отрезок матча, в котором гости вели в счете – последние 0,3 секунды после попадания Тайриза Халибертона со средней дистанции.

В лайве коэффициент на победу «Индианы» доходил до 25.00. В прематче «Пэйсерс» котировались явными андердогами за 5.00.

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