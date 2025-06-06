«Индиана» стала третьей командой, отыгравшей 15 очков в четвертой четверти плей-офф
«Пэйсерс» одержали победу в первом матче с «Тандер» – 111:110.
«Индиана» вернулась в игру, отставая на 15 очков по ходу четвертой четверти. «Пэйсерс» стали лишь третьей командой в истории плей-офф НБА, сумевшей совершить такой камбэк в четвертой четверти, повторив достижения «Далласа» (2011) и «Чикаго» (1992).
Это уже пятый раз в текущем плей-офф, когда «Индиана» отыгрывает 15+ очков. Это лучший показатель среди всех команд с 1998 года.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный канал НБА
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