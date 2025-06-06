Джейлен Уильямс: «Мы играли на удержание лидерства, не пытаясь его увеличить»
Форвард «Оклахомы» отметил возможную причину поражения.
«Нужно отдать им должное. Они попали несколько важных бросков в концовке.
Мы же играли на удержание лидерства, не пытаясь его увеличить или просто быть агрессивными», – сказал Уильямс.
За три минуты до конца «Тандер» вели 108:99, но в итоге уступили 110:111. С 1997 года (начала эры детальной статистики) команды, проигрывавшие на последних трех минутах финала НБА 7 и более очков, имели результат 0-121, теперь – 1-121.
По итогам матча Джейлен Уильямс отметился 17 очками (6 из 19 с игры), 4 подборами и 6 передачами.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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