Джейлен Уильямс: «Мы играли на удержание лидерства, не пытаясь его увеличить»

Форвард «Оклахомы» отметил возможную причину поражения.

«Нужно отдать им должное. Они попали несколько важных бросков в концовке.

Мы же играли на удержание лидерства, не пытаясь его увеличить или просто быть агрессивными», – сказал Уильямс.

За три минуты до конца «Тандер» вели 108:99, но в итоге уступили 110:111. С 1997 года (начала эры детальной статистики) команды, проигрывавшие на последних трех минутах финала НБА 7 и более очков, имели результат 0-121, теперь – 1-121.

По итогам матча Джейлен Уильямс отметился 17 очками (6 из 19 с игры), 4 подборами и 6 передачами.