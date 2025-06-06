Лоу Мерфи: «Дэйгнолт допустил еще одну ошибку»

Журналист The Athletic обратил внимание на ошибочную тактику тренера “Оклахомы».

«Тандер» уступили в первом матче финала – 110:111.

«Наверное, Марк Дэйгнолт больше всего жалеет о том, что решил оставить своих центровых, особенно Чета Холмгрена, на скамейке.

Когда началась четвертая четверть, «Тандер» вышли с Айзеей Хартенштайном и преимуществом в 9 очков. К 9:42 до конца их отрыв достиг 15 очков. Однако к 7:47 «Пэйсерс» сократили отставание до 8, вынудив «Оклахому» взять тайм-аут и выпустить Холмгрена вместо Хартенштайна.

За 3:24 до конца матча «Тандер» все еще вели 8 очков. В этот момент Дэйгнолт заменил Холмгрена на Кэйсона Уоллеса, оставив на площадке Гилджес-Александера, Джейлена Уильямса, Алекса Карузо и Лу Дорта. Холмгрен больше не вышел на паркет – вплоть до момента, когда Халибертон забросил победный мяч.

На тех минутах четвертой четверти, когда ни Холмгрен, ни Хартенштайн не играли, «Тандер» уступили сопернику 9 очков», – написал Мерфи.