Шэй Гилджес-Александер: «Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге»

Лидер «Оклахомы» поделился мыслями после проигрыша в первом матче финала.

«Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге.

Нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше. Эта серия играется не до одной победы, а до четырех… Здесь нет ничего сложного. Мы уступили в первом матче. Надо исправляться», – заключил Гилджес-Александер .

«Оклахома» уступила в 1-й игре финальной серии, ведя по ходу четвертой четверти «+15». За 0,3 секунды до конца «Индиана » впервые за матч вышла вперед и смогла одержать итоговую победу – 111:110.