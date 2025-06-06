  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер: «Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге»
6

Шэй Гилджес-Александер: «Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге»

Лидер «Оклахомы» поделился мыслями после проигрыша в первом матче финала.

«Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге.

Нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше. Эта серия играется не до одной победы, а до четырех… Здесь нет ничего сложного. Мы уступили в первом матче. Надо исправляться», – заключил Гилджес-Александер.

«Оклахома» уступила в 1-й игре финальной серии, ведя по ходу четвертой четверти «+15». За 0,3 секунды до конца «Индиана» впервые за матч вышла вперед и смогла одержать итоговую победу – 111:110.

Как котируете Тайриза Халибертона?2483 голоса
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лоу Мерфи: «Дэйгнолт допустил еще одну ошибку»
6 июня, 04:42
Шэй Гилджес-Александер занял 3-е место в истории по набранным очкам в дебютном матче финала
116 июня, 04:20
«Индиана» имела 3,6% шанса на победу за 2.52 до конца 1-й игры финала
86 июня, 04:05
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
213 минут назад
Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
7вчера, 21:28Видео
Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
12вчера, 20:57
Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
10вчера, 20:35Фото
«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
4вчера, 20:07Фото
Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
2вчера, 19:32
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
5вчера, 19:02
Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
11вчера, 18:26
Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»
7вчера, 17:56
«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
1вчера, 19:09Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
1вчера, 21:33
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 19:43
Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
вчера, 18:43
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
вчера, 18:04
Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
вчера, 17:35
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
вчера, 17:20
«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
вчера, 16:53
Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:36
Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч
вчера, 16:25