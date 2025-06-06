Шэй Гилджес-Александер: «Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге»
Лидер «Оклахомы» поделился мыслями после проигрыша в первом матче финала.
«Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге.
Нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше. Эта серия играется не до одной победы, а до четырех… Здесь нет ничего сложного. Мы уступили в первом матче. Надо исправляться», – заключил Гилджес-Александер.
«Оклахома» уступила в 1-й игре финальной серии, ведя по ходу четвертой четверти «+15». За 0,3 секунды до конца «Индиана» впервые за матч вышла вперед и смогла одержать итоговую победу – 111:110.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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