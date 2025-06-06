Марк Дэйгнолт: «Нам нужно расти по ходу серии»

Главный тренер «Оклахомы» поставил цель перед своей командой после поражения.

«Тандер» уступили «Индиане» в первом матче – 110:111.

«Главный урок, который мы усвоили – понимание того, что каждая игра новая. Самая важная игра в серии – всегда следующая, независимо от результата. Мы, конечно, хотели бы победить сегодня, но этот матч стал для нас отправной точкой, а не конечной.

Сегодняшняя встреча позволила нам прочувствовать их игру. Теперь мы должны проанализировать все, найти слабые места и совершенствоваться по ходу серии. Это всегда было нашим принципом в плей-офф. Нам нужно расти по ходу серии. В этом и заключается наша главная задача», – сказал Дэйгнолт .