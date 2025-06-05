Руководитель команды НБА: «Не удивлюсь, если Таунс сказал Роузу и Долану, что он больше не хочет играть за Тибодо»

Карл-Энтони Таунс, возможно, сыграл ключевую роль в увольнении Тома Тибодо.

Об этом заявил руководитель одного из клубов лиги.

«Кто играл за «Тимбервулвс», когда Тибса уволили в 2019 году? Кто был агентом Карла-Энтони Таунса (Леон Роуз, который сейчас является президентом «Никс»)? Не удивлюсь, если Таунс сказал Леону Роузу и Джеймсу Долану, что он больше не хочет играть за Тибса.

Леон всегда прислушивается к своим игрокам. Вот почему все его клиенты любили его как агента.

Послушайте, я не знаю этого наверняка, но я бы поставил кучу денег на то, что Таунс сказал Леону и Долану, что он больше не хочет играть за Тибса.

У них не очень хорошие отношения. Тибсу нравятся парни, которые защищаются на высоком уровне и несут ответственность за это. Таунс никогда этого не делал. Он не хочет. Он хочет сохранить энергию для нападения», – сказал руководитель.