Игроки «Никс» устроили вечеринку в Нью-Йорке после вылета из плей-офф за несколько часов до увольнения Тома Тибодо

«Никс» были замечены на вечеринке после вылета из плей-офф.

В понедельник вечером, менее чем за 24 часа до увольнения главного тренера Тома Тибодо, Джейлен Брансон, Карл-Энтони Таунс, Джош Харт, Микэл Бриджес и другие игроки «Никс» были замечены в модном баре The Fleur Room в районе Манхэттена Челси.

The New York Post опубликовал фотографии, на которых игроки «Никс» веселятся в нескольких кварталах от «Мэдисон-сквер-гардена» через два дня после того, как они проиграли «Пэйсерс» в финале Восточной конференции (2-4).

На вечеринке присутствовали все основные игроки команды, а также несколько именитых гостей, включая легенду «Никс» Лэтрелла Сприуэлла, рэпера Басту Раймса и футболиста английской Премьер-лиги Эдди Нкетиа.