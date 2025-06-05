Зак Лоу: «Том Тибодо за один день забывает больше о баскетболе, чем я когда либо знал»

Зак Лоу прокомментировал претензии к Тому Тибодо.

Известный обозреватель поделился опытом разговоров с тренерами.

«Если вы пообщаетесь с Тибсом по основным претензиям к нему, если вы критик его работы, то будете удивлены и впечатлены.

«Глупые и отстойные», по вашему мнению, тренеры быстро заставят вас понять, насколько вы не в теме. Каждый вопрос, который у вас и меня возникает, они уже обдумали, расписали, спрогнозировали на 5 шагов вперед. Ни одна из идей не будет для него новой или неожиданной. Он за один день забыл больше о баскетболе, чем я когда-либо знал.

Так что когда вы начинаете заявлять, что хотели бы, чтобы он сделал то или это – он уже давно это обдумал», – заключил Лоу.