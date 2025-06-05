Вопрос про увольнение Тома Тибодо прозвучал на дебатах демократической партии среди кандидатов в мэры Нью-Йорка

Увольнение Тома Тибодо вызывает широкую дискуссию.

Об отношении к этому решению спросили участников предварительных дебатов демократической партии среди претендентов на пост мэра Нью-Йорка.

7 политиков проголосовали «против», однако Майкл Блэйк высказался «за».

«Наша цель – победа в финале, а не попадание в финал конференции», – заявил Блэйк.