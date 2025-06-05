Вопрос про увольнение Тома Тибодо прозвучал на дебатах демократической партии среди кандидатов в мэры Нью-Йорка
Увольнение Тома Тибодо вызывает широкую дискуссию.
Об отношении к этому решению спросили участников предварительных дебатов демократической партии среди претендентов на пост мэра Нью-Йорка.
7 политиков проголосовали «против», однако Майкл Блэйк высказался «за».
«Наша цель – победа в финале, а не попадание в финал конференции», – заявил Блэйк.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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