Некоторые игроки «Никс» недовольны присутствием Рика Брансона в команде
Рик Брансон устраивает не всех в раздевалке «Нью-Йорка».
Отец разыгрывающего Джейлена Брансона работает в тренерском штабе «Никс». После увольнения главного тренера Тома Тибодо Стивен Эй Смит называл его в качестве претендента на позицию, упирая на взаимоотношения с игроками.
По сообщениям из нескольких источников, не все в команде довольны присутствием Рика Брансона в команде. По мнению ряда игроков, ассистент имеет слишком большое влияние на организацию, несоразмерное его положению.
Рик Брансон, скорее всего, останется в клубе после кадровых перестановок, учитывая статус его сына.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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