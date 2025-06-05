Некоторые игроки «Никс» недовольны присутствием Рика Брансона в команде

Рик Брансон устраивает не всех в раздевалке «Нью-Йорка».

Отец разыгрывающего Джейлена Брансона работает в тренерском штабе «Никс». После увольнения главного тренера Тома Тибодо Стивен Эй Смит называл его в качестве претендента на позицию, упирая на взаимоотношения с игроками.

По сообщениям из нескольких источников, не все в команде довольны присутствием Рика Брансона в команде. По мнению ряда игроков, ассистент имеет слишком большое влияние на организацию, несоразмерное его положению.

Рик Брансон, скорее всего, останется в клубе после кадровых перестановок, учитывая статус его сына.