«Финикс» хочет расстаться с Брэдли Билом
«Санз» ищут возможность расстаться с защитником Брэдли Билом.
«Они не хотят оставлять Брэдли Били. Но его невозможно обменять, и если он не согласится на выкуп контракта, им придется его оставить.
Один из вопросов, который «Санз» задавали кандидатам во время поиска главного тренера, был о том, что бы вы сделали с Билом. Они на 100% не хотят его оставить и ищут варианты, как избавиться от него», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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