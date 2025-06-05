«Финикс» хочет расстаться с Брэдли Билом

«Санз» ищут возможность расстаться с защитником Брэдли Билом.

«Они не хотят оставлять Брэдли Били . Но его невозможно обменять, и если он не согласится на выкуп контракта, им придется его оставить.

Один из вопросов, который «Санз» задавали кандидатам во время поиска главного тренера, был о том, что бы вы сделали с Билом. Они на 100% не хотят его оставить и ищут варианты, как избавиться от него», – пишет журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.