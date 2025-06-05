Мэт Ишбиа намерен быть «максимально вовлеченным в решения и управление» «Санз» и считает, что стратегия доверия приглашенным экспертам не сработала

Мэт Ишбия меняет свой подход к «Финиксу».

Владелец клуба проводит масштабную реорганизацию после непопадания команды в плей-офф.

По информации инсайдера Джеральда Бурге, Ишбиа сообщил своему отделу баскетбольных операций, что считает стратегию доверия приглашенным экспертам и минимального контроля над их работой провалившейся.

Ишбиа взял на себя вину за отсутствие организационной культуры и баскетбольной идентичности. Бизнесмен считает, что подход «типичного владельца клуба НБА », при котором он только выписывает чеки и позволяет специалистам руководить, не сработал и не привел к удовлетворительной траектории движения организации.

Ишбиа не собирается вмешиваться в просмотры записей, игровые схемы и скаутскую работу на драфте, но намерен быть «максимально вовлеченным в решения и управление» командой.

Бизнесмен заявил, что не намерен более принимать решения, которые будут нацелены на то, чтобы «хорошо смотреться на пресс-конференциях».