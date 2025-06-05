Девин Букер и Стив Нэш одобрили назначение Джордана Отта главным тренером «Финикса»
Новый главный тренер «Санз» получил одобрение от звезды и легенды команды.
«Что «Финиксу» понравилось в Отте, так это отношение к работе, драйв и другой уровень сложности его системы нападения, чем у других кандидатов. Получил одобрение от Девина Букера. У Стива Нэша тоже были очень положительные отзывы», – пишет журналист Джон Гамбадоро.
Отт провел сезон-2024/25 в качестве ассистента главного тренера «Кливленда».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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