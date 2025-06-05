Девин Букер и Стив Нэш одобрили назначение Джордана Отта главным тренером «Финикса»

Новый главный тренер «Санз» получил одобрение от звезды и легенды команды.

«Что «Финиксу » понравилось в Отте, так это отношение к работе, драйв и другой уровень сложности его системы нападения, чем у других кандидатов. Получил одобрение от Девина Букера . У Стива Нэша тоже были очень положительные отзывы», – пишет журналист Джон Гамбадоро.

Отт провел сезон-2024/25 в качестве ассистента главного тренера «Кливленда».