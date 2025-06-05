Рикки Рубио: «Не прощаюсь, но спасибо всем, кто помогал мне на моем пути»
Рикки Рубио вышел в соцсети с благодарностью.
34-летний испанский разыгрывающий пропустил этот игровой сезон.
«Взял год, чтобы поразмыслить над своей карьерой и жизнью, и понял, что мои достижения обусловлены не теми передачами, которые я отдал, а теми, которые получил. Не прощаюсь, но спасибо всем, кто помог мне на моем пути.
«Ховентуд» – 2004-09, «Барселона» – 2009-11, «Миннесота» – 2011-17, «Юта» – 2017-19, «Финикс» – 2019-20, «Миннесота» – 2020-21, «Кливленд» – 2021-24, «Барселона» – 2024 ...» – написал Рубио.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Рикки Рубио
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