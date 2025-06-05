«Санз» не хотят перестраиваться и намерены получить полезных игроков и драфт-пики в обмене Кевина Дюрэнта

У офиса «Финикса» сложная задача.

Клуб не хочет заниматься длительной перестройкой через драфт и собирается бороться в плей-офф, для чего намерен удачно провести трансфер форварда Кевина Дюрэнта .

Задачей офиса может стать получение пакета из полезных сейчас игроков и пиков, возможно, на драфте этого года.

Одним из наиболее привлекательных вариантов остается сделка с «Сан-Антонио », которые владеют 14-м пиком в дополнение к своему 2-му и могут расстаться с Харрисоном Барнсом , Девином Васселлом или Келдоном Джонсоном .