  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Санз» не хотят перестраиваться и намерены получить полезных игроков и драфт-пики в обмене Кевина Дюрэнта
11

«Санз» не хотят перестраиваться и намерены получить полезных игроков и драфт-пики в обмене Кевина Дюрэнта

У офиса «Финикса» сложная задача.

Клуб не хочет заниматься длительной перестройкой через драфт и собирается бороться в плей-офф, для чего намерен удачно провести трансфер форварда Кевина Дюрэнта.

Задачей офиса может стать получение пакета из полезных сейчас игроков и пиков, возможно, на драфте этого года.

Одним из наиболее привлекательных вариантов остается сделка с «Сан-Антонио», которые владеют 14-м пиком в дополнение к своему 2-му и могут расстаться с Харрисоном Барнсом, Девином Васселлом или Келдоном Джонсоном.

Как котируете Тайриза Халибертона?2467 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Arizona Sports
logoСан-Антонио
logoКевин Дюрэнт
logoКелдон Джонсон
logoФиникс
logoДевин Васселл
logoНБА
возможные переходы
logoХаррисон Барнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» будет работать с Кевином Дюрэнтом над поиском новой команды для игрока
34 июня, 20:17
«Финикс» и «Сперс» обсуждают возможность сделки с участием Кевина Дюрэнта, Девина Васселла и Харрисона Барнса
494 июня, 04:59
Владельцы «Атланты» обсуждали возможность обмена Кевина Дюрэнта
43 июня, 18:37
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
28 минут назад
Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
7вчера, 21:28Видео
Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
12вчера, 20:57
Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
10вчера, 20:35Фото
«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
4вчера, 20:07Фото
Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
2вчера, 19:32
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
5вчера, 19:02
Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
11вчера, 18:26
Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»
7вчера, 17:56
«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
1вчера, 19:09Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
1вчера, 21:33
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 19:43
Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
вчера, 18:43
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
вчера, 18:04
Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
вчера, 17:35
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
вчера, 17:20
«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
вчера, 16:53
Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:36
Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч
вчера, 16:25