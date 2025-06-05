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Ник Райт: «Восток полностью открыт. «Никс» надо обменять Карла-Энтони Таунса на Кевина Дюрэнта»

Ник Райт описал возможный вариант для «Нью-Йорка».

Команда дошла до финала Востока и уволила главного тренера Тома Тибодо.

«Можно просто попробовать еще раз с этой командой. Это совершенно разумный вариант.

Если получится взять Янниса Адетокумбо, это надо сделать. Но вряд ли выйдет с учетом активов «Никс». Разве что Яннис продавит обмен в команду.

Я считаю, что «Санз» согласятся обменять Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса. 2 аргумента в пользу обмена.

Это способ выйти из контракта Таунса, у которого еще 3 года на 53, 57 и 61 миллион долларов. Не знаю, насколько это привлекательный актив.

Если ты веришь способности Митчелла Робинсона дать 30 минут в матче, то Дюрэнт даст значительный прирост атаке. Следующий сезон на Востоке будет предельно важным из-за ситуации «Бостона».

КАТу исполнится 30, Дюрэнту будет 37, обычно такой обмен несостоятелен. Но Восток настолько открыт, что этот переход сделает «Нью-Йорк» фаворитом конференции в следующем сезоне», – заключил обозреватель.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети What’s Wright? with Nick Wright
logoКевин Дюрэнт
возможные переходы
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
Ник Райт
logoЯннис Адетокумбо
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