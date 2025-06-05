Имена Майка Брауна и Люка Уолтона называются в числе возможных претендентов на позицию главного тренера «Никс»

«Нью-Йорк» скоро приступит к выбору нового главного тренера.

Обсуждение возможных кандидатур началось с упоминания тренеров, связанных обязательствами со своими командами. Име Удока и Джейсон Кидд вряд ли сменят место работы.

Среди претендентов упоминаются имена Майка Брауна и Люка Уолтона .

Браун сейчас свободен после увольнения из «Сакраменто » в середине чемпионата.

Уолтон провел 6 сезонов на посту главного тренера в «Лейкерс» и «Сакраменто» с результатом 166-241 и сейчас работает ассистентом в тренерском штабе «Детройта ».