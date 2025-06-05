Имена Майка Брауна и Люка Уолтона называются в числе возможных претендентов на позицию главного тренера «Никс»
«Нью-Йорк» скоро приступит к выбору нового главного тренера.
Обсуждение возможных кандидатур началось с упоминания тренеров, связанных обязательствами со своими командами. Име Удока и Джейсон Кидд вряд ли сменят место работы.
Среди претендентов упоминаются имена Майка Брауна и Люка Уолтона.
Браун сейчас свободен после увольнения из «Сакраменто» в середине чемпионата.
Уолтон провел 6 сезонов на посту главного тренера в «Лейкерс» и «Сакраменто» с результатом 166-241 и сейчас работает ассистентом в тренерском штабе «Детройта».
Как котируете Тайриза Халибертона?2461 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости