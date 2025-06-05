Демаркус Казинс: «Как бы ни был велик Йокич, его невозможно продвигать, потому что он не такая уж великая личность»

Демаркус Казинс объяснил, почему не считает Николу Йокича суперзвездой.

«Ты не можешь быть суперзвездой, если тебя знают только в Штатах. Я не считаю такого игрока суперзвездой. НБА – это нечто большее, это мировой бренд. Когда ты начинаешь оказывать глобальное влияние, ты получаешь статус суперзвезды.

Я думаю, что это совокупность нескольких факторов, в том числе, харизмы. Как бы ни был велик Йокич , его невозможно продать. Его невозможно продвигать на рынке, потому что он не такая уж великая личность, и это его выбор. Мне посчастливилось играть с ним в одной команде. Его не волнует внимание.

Но есть такие парни, как Энтони Эдвардс . Все, что он говорит – золото. Так что, очевидно, харизма имеет значение. Я думаю, это совокупность всех этих факторов. Вот что делает тебя суперзвездой», – сказал бывший игрок НБА .