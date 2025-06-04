Милош Бикович: «Никола Йокич – лучший баскетболист в истории Сербии»

Милош Бикович назвал Николу Йокича лучшим игроком в истории Сербии.

«Кто лучший баскетболист в истории Сербии? В данный момент это Никола Йокич . Это человек, который вошел в историю. Уникальный, своеобразный человек, один из редчайших в истории баскетбола.

Я приехал поддержать своего друга Алексу Аврамовича. Последний раз я приезжал на ЦСКА поддержать Милоша Теодосича. Всегда классно, когда у такого мирового клуба есть ребята из Сербии, как я, и они нашли здесь свой дом», – сказал актер.

Бикович присутствовал на четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом » (85:62, 2-2).