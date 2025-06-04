Милош Бикович: «Никола Йокич – лучший баскетболист в истории Сербии»
Милош Бикович назвал Николу Йокича лучшим игроком в истории Сербии.
«Кто лучший баскетболист в истории Сербии? В данный момент это Никола Йокич. Это человек, который вошел в историю. Уникальный, своеобразный человек, один из редчайших в истории баскетбола.
Я приехал поддержать своего друга Алексу Аврамовича. Последний раз я приезжал на ЦСКА поддержать Милоша Теодосича. Всегда классно, когда у такого мирового клуба есть ребята из Сербии, как я, и они нашли здесь свой дом», – сказал актер.
Бикович присутствовал на четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (85:62, 2-2).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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