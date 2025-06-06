Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» в овертайме и повел 1-0 в серии
Сегодня, 5 июня, в Адриатической лиге стартовала финальная серия.
Сербский «Партизан» победил в овертайме черногорскую «Будучность» и повел 1-0 в серии.
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Первый матч
«Партизан» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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