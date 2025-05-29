Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» победил «Партизан» в овертайме (1-1), «Црвена Звезда» взяла верх над «Будучностью» (1-1)
Сегодня, 29 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.
«Дубай» одержал победу над сербским «Партизаном» в овертайме и сравнял счет в серии (100:95, 1-1). Сербская «Црвена Звезда» исправилась за коллапс в первом матче с черногорской «Будучностью» (100:81, 1-1).
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до 2 побед)
В серии ничья – 1-1.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3764 голоса
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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