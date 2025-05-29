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Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» победил «Партизан» в овертайме (1-1), «Црвена Звезда» взяла верх над «Будучностью» (1-1)

Сегодня, 29 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.

«Дубай» одержал победу над сербским «Партизаном» в овертайме и сравнял счет в серии (100:95, 1-1). Сербская «Црвена Звезда» исправилась за коллапс в первом матче с черногорской «Будучностью» (100:81, 1-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до 2 побед)

В серии ничья – 1-1.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3764 голоса
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КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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