Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» победил «Партизан» в овертайме (1-1), «Црвена Звезда» взяла верх над «Будучностью» (1-1)

Сегодня, 29 мая, в Адриатической лиге состоялись два матча полуфинальных серий.

«Дубай » одержал победу над сербским «Партизаном » в овертайме и сравнял счет в серии (100:95, 1-1). Сербская «Црвена Звезда » исправилась за коллапс в первом матче с черногорской «Будучностью» (100:81, 1-1).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до 2 побед)

В серии ничья – 1-1.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.