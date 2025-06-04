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  • Адам Сильвер: «Мэверикс» пытались выиграть. Кайри Ирвинг травмировался, Энтони Дэвис травмировался, и вот они в лотерее»
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Адам Сильвер: «Мэверикс» пытались выиграть. Кайри Ирвинг травмировался, Энтони Дэвис травмировался, и вот они в лотерее»

Адам Сильвер похвалил «Мэвс» за то, что они не стали «сливать» конец сезона.

«У команды с худшим результатом в сезоне был 14-процентный шанс выиграть драфт-лотерею, что означает, что она не получит первый пик с вероятностью 86 процентов. У «Далласа» был примерно 2-процентный шанс выиграть. У команды, которая проиграла наибольшее количество матчей, было в семь раз больше шансов. Два процента – это два процента. Когда говорят, что в лотерее были нарушения, у меня другое мнение.

Цель лотереи – стимулировать команды не танковать. Вот вам команда – что бы ни думали об обмене Дончича – которая пыталась выиграть. Затем Кайри Ирвинг травмировался. Затем Энтони Дэвис травмировался, и вот они оказались в лотерее. Шансы есть шансы, и вот как оно вышло», – сказал комиссионер НБА.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Breakfast Ball в соцсети X
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