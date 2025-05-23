Шэй Гилджес-Александер получил приз MVP из рук Адама Сильвера
Торжественная церемония прошла перед 2-м матчем с «Миннесотой» (118:103).
Статуэтку вручил защитнику «Тандер» комиссионер лиги Адам Сильвер.
«Ты всегда сконцентрирован на команде. Но при этом ты помог этой команде занять первое место в лиге и добыть рекордное количество побед в истории клуба. Ты MVP этого сезона», – сказал Сильвер.
В голосовании журналистов Гилджес-Александер получил 71 голос из 100.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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