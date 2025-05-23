Шэй Гилджес-Александер: «Даже немного устал от эмоционального подъема»

Шэй Гилджес-Александер рассказал об эмоциях от трофея MVP.

Разыгрывающий «Оклахомы» набрал 38 очков во второй игре с «Миннесотой» в статусе самого ценного игрока регулярного сезона, получив трофей из рук Адама Сильвера перед матчем.

«Потрясающее ощущение. У меня был такой эмоциональный подъем, что немного устал. Особенно на старте матча. Вышел перевозбужденным.

Особенный момент для меня. Рад, что мы победили, и я смогу по-настоящему насладиться следующей парой дней, проникнуться этим ощущением. Эта пауза пойдет мне на пользу.

Спасибо ребятам. Они здорово справились сегодня. Едем в Миннесоту при 2-0», – заключил Гилджес-Александер.