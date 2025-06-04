Дуайт Ховард: «Лучший вариант для Янниса Адетокумбо – просто оставаться на месте»

Дуайт Ховард советует Яннису Адетокумбо не уходить из «Милуоки».

«Одним из самых безумных поступков, которые я совершил, было то, что я ушел из «Орландо ». Я не понимал, что у меня есть, пока это не исчезло.

Ты думаешь, что можешь прийти в другую команду и добиться успеха, но нет, это не так. Находясь в «Орландо», я не осознавал, что я чертовски молод. В 22 года я уже играл в финальной серии. 22 года, уже один из лучших игроков, MVP и все такое.

Я бы просто сказал Яннису : «Чувак, ты и есть «Милуоки ». Куда ты идешь? После этого больше ничего не будет». Лучший вариант для него – просто оставаться на месте», – сказал бывший игрок НБА .