«Хьюстон» все еще заинтересован в приобретении Янниса Адетокумбо
Яннис Адетокумбо остается целью «Хьюстона».
«По словам источников в команде, суперзвезда «Бакс» Яннис Адетокумбо остается целью «Рокетс», но на прошлой неделе возникла неопределенность относительно фактической доступности Адетокумбо, не говоря уже о возможной цене, которую запросит «Милуоки», – пишет The Athletic.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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