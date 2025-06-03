«Хьюстон» все еще заинтересован в приобретении Янниса Адетокумбо

Яннис Адетокумбо остается целью «Хьюстона».

«По словам источников в команде, суперзвезда «Бакс» Яннис Адетокумбо остается целью «Рокетс», но на прошлой неделе возникла неопределенность относительно фактической доступности Адетокумбо, не говоря уже о возможной цене, которую запросит «Милуоки », – пишет The Athletic.