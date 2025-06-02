Яннис Адетокумбо и «Торонто» проявляют взаимный интерес

Об этом сообщает репортер Toronto Star Даг Смит.

«Не знаю, произойдет ли сделка, но точно знаю, что Адетокумбо и «Рэпторс» заинтересованы друг в друге. Главный вопрос – цена.

Я считаю, что «Торонто» находится в уникальной позиции, чтобы предложить выгодный вариант, не разрушая состав. У них переизбыток форвардов, так что даже если отдать двоих из Грэйди Дика , Очаи Агбаджи, Джакобе Уолтера, Ар Джей Барретта или Джонатана Мобо , у них останется достаточно талантливой молодежи для сильной команды.

Кроме того, у них есть все свои драфт-пики, так что отдавать по пику первого раунда в течение, скажем, четырех лет – приемлемо», – написал Смит.

«Торонто » завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции с результатом 30-52. На драфте-2025 команде принадлежит 9-й пик.