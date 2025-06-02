Яннис Адетокумбо и «Торонто» проявляют взаимный интерес
Об этом сообщает репортер Toronto Star Даг Смит.
«Не знаю, произойдет ли сделка, но точно знаю, что Адетокумбо и «Рэпторс» заинтересованы друг в друге. Главный вопрос – цена.
Я считаю, что «Торонто» находится в уникальной позиции, чтобы предложить выгодный вариант, не разрушая состав. У них переизбыток форвардов, так что даже если отдать двоих из Грэйди Дика, Очаи Агбаджи, Джакобе Уолтера, Ар Джей Барретта или Джонатана Мобо, у них останется достаточно талантливой молодежи для сильной команды.
Кроме того, у них есть все свои драфт-пики, так что отдавать по пику первого раунда в течение, скажем, четырех лет – приемлемо», – написал Смит.
«Торонто» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции с результатом 30-52. На драфте-2025 команде принадлежит 9-й пик.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Toronto Star
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