Джей Уильямс: «Джейлену Брансону нельзя тащить команду 82 матча «регулярки». Яннис Адетокумбо может разделить с ним эту ношу»

Джей Уильямс считает, что «Никс» надо попытаться выменять Янниса Адетокумбо.

«На длинной дистанции Джейлену Брансону нужно быть безусловной первой опцией тогда, когда это максимально требуется команде. В концовках матчей.

Чтобы провести долгую успешную карьеру, Брансону нельзя тащить на себе команду 82 матча регулярного сезона. Он принимает на себя слишком много физического контакта. Ему нужно оставаться свежим к плей-офф.

Яннис Адетокумбо может разгрузить его. Их баскетбол хорошо сочетается. Они могут неплохо сыграться.

За него придется отдать очень много, но если клуб хочет сохранить здоровье Брансона, то это очень хороший, подходящий вариант», – заключил эксперт ESPN.