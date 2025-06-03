«Что я сделаю с Яннисом, если он решит уйти». Кайл Кузма выложил видео со своей боксерской тренировки
Форвард «Милуоки» в шутку предупредил Адетокумбо о последствиях его ухода.
«Что я сделаю с Яннисом, если он решит уйти», – подписал видео со своей тренировки Кузма.
Контракт Янниса Адетокумбо действует еще минимум 2 сезона, но, по сообщениям различных инсайдеров, грек изучает возможности для перехода в другую команду.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости