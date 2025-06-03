«Что я сделаю с Яннисом, если он решит уйти». Кайл Кузма выложил видео со своей боксерской тренировки

Форвард «Милуоки» в шутку предупредил Адетокумбо о последствиях его ухода.

«Что я сделаю с Яннисом, если он решит уйти», – подписал видео со своей тренировки Кузма .

Контракт Янниса Адетокумбо действует еще минимум 2 сезона, но, по сообщениям различных инсайдеров, грек изучает возможности для перехода в другую команду.