Шэм Чарания об отставке Тома Тибодо: «Все в лиге ошеломлены. Баскетболисты под его руководством вышли за пределы ожиданий от них»

Шэмс Чарания рассказал о реакции на увольнение главного тренера «Никс».

Главный инсайдер лиги первым рассказал о кадровом решении «Нью-Йорка » по поводу Тома Тибодо .

«Мой телефон разорвался от сообщений от менеджеров. Все в лиге ошеломлены этим решением.

Игроки под руководством Тибодо вышли за пределы ожиданий от них. Джейлен Брансон стал игроком уровня сборной НБА . Карл-Энтони Таунс попал в символическую пятерку. Джош Харт . Многие другие баскетболисты «Никс».

У них всех были выдающиеся сезоны под руководством тренера.

У меня не было никакого ощущения, что коллектив потерял веру в Тибодо. Брансон после поражения от «Индианы» вообще отмел какие-либо вопросы к нему. Всегда поддерживал его.

Многие игроки «Никс» понимали, что Тибодо помогает им раскрыться», – заключил Чарания.