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Шэм Чарания об отставке Тома Тибодо: «Все в лиге ошеломлены. Баскетболисты под его руководством вышли за пределы ожиданий от них»

Шэмс Чарания рассказал о реакции на увольнение главного тренера «Никс».

Главный инсайдер лиги первым рассказал о кадровом решении «Нью-Йорка» по поводу Тома Тибодо.

«Мой телефон разорвался от сообщений от менеджеров. Все в лиге ошеломлены этим решением.

Игроки под руководством Тибодо вышли за пределы ожиданий от них. Джейлен Брансон стал игроком уровня сборной НБА. Карл-Энтони Таунс попал в символическую пятерку. Джош Харт. Многие другие баскетболисты «Никс».

У них всех были выдающиеся сезоны под руководством тренера.

У меня не было никакого ощущения, что коллектив потерял веру в Тибодо. Брансон после поражения от «Индианы» вообще отмел какие-либо вопросы к нему. Всегда поддерживал его.

Многие игроки «Никс» понимали, что Тибодо помогает им раскрыться», – заключил Чарания.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Шэмс Чарания
logoНБА
logoНью-Йорк
logoТом Тибодо
logoДжейлен Брансон
logoДжош Харт
logoКарл-Энтони Таунс
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