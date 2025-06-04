Шэм Чарания об отставке Тома Тибодо: «Все в лиге ошеломлены. Баскетболисты под его руководством вышли за пределы ожиданий от них»
Шэмс Чарания рассказал о реакции на увольнение главного тренера «Никс».
Главный инсайдер лиги первым рассказал о кадровом решении «Нью-Йорка» по поводу Тома Тибодо.
«Мой телефон разорвался от сообщений от менеджеров. Все в лиге ошеломлены этим решением.
Игроки под руководством Тибодо вышли за пределы ожиданий от них. Джейлен Брансон стал игроком уровня сборной НБА. Карл-Энтони Таунс попал в символическую пятерку. Джош Харт. Многие другие баскетболисты «Никс».
У них всех были выдающиеся сезоны под руководством тренера.
У меня не было никакого ощущения, что коллектив потерял веру в Тибодо. Брансон после поражения от «Индианы» вообще отмел какие-либо вопросы к нему. Всегда поддерживал его.
Многие игроки «Никс» понимали, что Тибодо помогает им раскрыться», – заключил Чарания.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
Оклахома
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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