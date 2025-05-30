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Брайан Уиндхорст: «Общение с клубами дало понять, насколько серьезно «Миннесота» пыталась заполучить Кевина Дюрэнта зимой»

Брайан Уиндхорст описал одну из задумок «Тимбервулвз».

«В середине сезона «Вулвз» не показывали свой лучший баскетбол. Общение с клубами дало мне понять, насколько серьезно они занимались вопросом обмена Кевина Дюрэнта зимой перед торговым дедлайном.

Они не смогли найти нужную сделку. Но они не сидели сложа руки, добились определенного прогресса в переговорах. Сделка оказалась невозможной, обе команды за вторым налоговым порогом, но выход ряда игроков «Миннесоты» на рынок свободных агентов снимет с клуба этот статус.

В итоге команда завершила сезон в финале Западной конференции, так что настрой организации наверняка изменился.

Я не говорю, что Дюрэнт окажется в «Миннесоте», но Тим Коннелли не боится больших сделок, с учетом обменов Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса на Джулиуса Рэндла и Дивинченцо», – заключил инсайдер ESPN.

Кто станет чемпионом НБА?859 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
Брайан Уиндхорст
logoДжулиус Рэндл
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
возможные переходы
logoМиннесота
logoФиникс
logoДонте Дивинченцо
Тим Коннелли
logoРуди Гобер
logoКевин Дюрэнт
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