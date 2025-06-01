«Никс» были недовольны игрой Карла-Энтони Таунса в защите

Athletic рассказал о проблемах в раздевалке «Нью-Йорка».

«На протяжении всего сезона игроки «Никс» публично намекали на плохую коммуникацию, которая, по их мнению, стала причиной их нестабильного выступления. За кулисами же и игроки, и тренеры выражали недовольство защитными действиями Таунса. Их беспокоил не столько его уровень мастерства, сколько его подход к игре в защите. Слишком часто Таунс выбирал неправильные варианты опеки, не объясняя своих действий. Когда это стало повторяться, игроки начали сомневаться, понимает ли Таунс, насколько это важно», – говорится в материале The Athletic.

Таунс пришел в клуб в результате обмена на Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо перед стартом сезона.

Сегодня «Никс» завершили выступление в плей-офф, проиграв «Индиане» в шести матчах.