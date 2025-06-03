Алекс Карузо о защите против Йокича: «Думал только одно: «Если нужно, я умру здесь»

Защитник «Оклахомы» рассказал о противостоянии с центровым «Наггетс».

«После седьмого матча с «Денвером » я был выжат, не буду врать. За весь плей-офф не чувствовал такой усталости. К первой игре с «Миннесотой» я не успел полностью восстановиться. К счастью, наша команда действительно хороша, так что даже моих 85-90% достаточно. Но, чувак, я был вымотан.

В седьмой игре, учитывая, что после нее у нас было бы два дня на отдых, я думал только одно: «Если нужно, я умру здесь». Усталость не должна была стать причиной нашего поражения. Было несколько моментов, когда я просто висел на Йокиче , но, к счастью, у нас отличная командная защита.

Чувак, я не знаю, сколько он официально весит, но он силен, как зверь. Его просто невозможно сдвинуть», – рассказал Карузо.

В седьмой игре серии второго раунда между «Денвером» и «Оклахомой» 196-сантиметровый Карузо опекал 211-сантиметрового Йокича. Центровой «Наггетс» набрал 20 очков (5 из 9 с игры), 9 подборов и 7 передач, но этого не хватило для победы (93:125).