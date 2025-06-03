Алекс Карузо: «Йокич молчит на площадке. У него всегда лицо серийного убийцы»

Лидер «Денвера» не вступает в перепалки с соперниками.

«Йокич молчит на площадке. Вы, наверное, слышали, как люди называли Тима Данкана «вежливым трэш-токером». Кевин Гарнетт рассказывал, что Данкан достанет тебя фразами типа «в следующий раз получится» или «неплохая попытка». Йокич же, я не слышал, чтобы он хоть что-то говорил.

У него всегда лицо серийного убийцы. Он оттолкнет тебя, попадет крюком, побежит в защиту, там перехватит мяч, не глядя отдаст пас в быстрый отрыв. Все это время – ноль эмоций», – рассказал Карузо .