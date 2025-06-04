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Стивен Эй Смит президенту «Никс» об отставке Тома Тибодо: «Не будь трусом, встань перед камерой и ответь на вопросы»

Стивен Эй Смит недоволен Леоном Роузом.

Президент «Нью-Йорка» ограничился коротким заявлением по поводу отставки самого успешного тренера «Никс» в 21 веке.

«Мы, жители Нью-Йорка, должны оскорбиться таким образом действий Леона Роуза. Возьми микрофон, встань перед камерой и ответь на вопросы. Перестань быть трусом. Я обращаюсь к нему исключительно как к должностному лицу. Общение с медиа и объяснение своих действий – это часть его работы.

Подобные ситуации повторяются с момента прихода Роуза. Он хороший человек, хорошо справляется с административной частью своей работы. Но его коммуникация, ответственность за принимаемые решения, общение с болельщиками «Нью-Йорка» ничтожны. НБА должна штрафовать за такое. «Никс» пренебрежительно относятся к своим фанатам, воспринимают их как должное. Это идет от Джеймса Долана.

Тибодо остановился в двух победах от финала. Рик Карлайл лучше, Тайрон Лю лучше, Эрик Споэльстра лучше, это бизнес. Это не значит, что Тибодо был плох. Если увольняешь его, будь добр хотя бы объяснить, почему», – раскритиковал открытость команды ведущий ESPN.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoТом Тибодо
logoТайрон Лю
logoНью-Йорк
logoСтивен Эй Смит
Леон Роуз
logoЭрик Споэльстра
logoРик Карлайл
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