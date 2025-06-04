Шэмс Чарания: «Если увольняешь настолько успешного тренера, в уме должна уже быть конкретная цель»

Шэмс Чарания прокомментировал увольнение Тома Тибодо.

«Мне говорят, что Леон Роуз возьмет паузу в пару дней и затем начнет процесс поиска главного тренера.

Тома Тибодо ценят и уважают. Если увольняешь настолько успешного тренера, в уме должен уже быть список или даже конкретная цель. У меня пока нет понимания, кто это, но ситуация прояснится к концу недели.

Клуб будет искать более гибкого специалиста, который будет полагаться на весь ростер. Микэл Бриджес в сезоне озвучил претензии, которые предъявляли к тренеру и многие бывшие его игроки, касающиеся игрового времени стартового состава.

Команда постарается найти кого-то способного адаптироваться», – заключил инсайдер.