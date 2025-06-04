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Стивен Эй Смит хочет видеть Марка Джексона, Майкла Мэлоуна или Рика Брансона на посту главного тренера «Никс»

«Нью-Йорк» начнет поиск нового главного тренера.

Клуб уволил Тома Тибодо после 5 лет во главе команды и проигрыша «Индиане» в финале Востока.

«Первое имя, которое приходит на ум, это Марк Джексон. Он был в изгнании, в черном списке со времен отличной работы в «Голден Стэйт».

Конечно, нельзя забывать о Майкле Мэлоуне. Прошли всего два года с победы в чемпионате НБА с «Денвером» и Николой Йокичем. Эти два имени должны быть рассмотрены.

Упомяну также Рика Брансона. Отец Джейлена Брансона, главный помощник в штабе «Никс». У него хорошие отношения со всеми игроками, которые вряд ли куда-то денутся из команды. Он может призвать их к ответственности, знает баскетбол, знает, что нужно изменить.

Пока Тайрон Лю и Эрик Споэльстра недоступны, именно эти имена приходят на ум», – заключил ведущий ESPN.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoМайкл Мэлоун
logoНью-Йорк
logoНБА
возможные переходы
logoТом Тибодо
logoМарк Джексон
logoДжейлен Брансон
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