Бен Стиллер: «Я фанат Тома Тибодо, он сделал «Никс» победителями и вернул нам энтузиазм, которого здесь уже давно не было»
Известный болельщик «Нью-Йорка» прокомментировал отставку главного тренера.
Том Тибодо лишился своей должности после того, как впервые с 2000 года вывел «Никс» в финал Восточной конференции.
«Я фанат Тома Тибодо. Он вернул нашу команду в игру. Мне казалось, что он отдает всего себя этой работе и всегда ищет возможности для развития коллектива.
Всегда буду благодарен ему за то, как далеко он нас завел. «Никс» снова актуальны в лиге. Они претендуют на титул. Команда стала побеждать. Спасибо, тренер Тибс.
Мы все должны угостить его ужином и сказать спасибо за 5 лет великолепной работы, ощущение энтузиазма, которого здесь уже давно не было. Уважение и дальнейших успехов», – написал актер в соцсетях.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Бена Стиллера
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