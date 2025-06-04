Бен Стиллер: «Я фанат Тома Тибодо, он сделал «Никс» победителями и вернул нам энтузиазм, которого здесь уже давно не было»

Известный болельщик «Нью-Йорка» прокомментировал отставку главного тренера.

Том Тибодо лишился своей должности после того, как впервые с 2000 года вывел «Никс» в финал Восточной конференции.

«Я фанат Тома Тибодо . Он вернул нашу команду в игру. Мне казалось, что он отдает всего себя этой работе и всегда ищет возможности для развития коллектива.

Всегда буду благодарен ему за то, как далеко он нас завел. «Никс» снова актуальны в лиге. Они претендуют на титул. Команда стала побеждать. Спасибо, тренер Тибс.

Мы все должны угостить его ужином и сказать спасибо за 5 лет великолепной работы, ощущение энтузиазма, которого здесь уже давно не было. Уважение и дальнейших успехов», – написал актер в соцсетях.