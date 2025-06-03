Хавьер Паскуаль о 4-м матче финала: «С середины второй четверти практически сдались»

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в 4-м матче финала (62:85, 2-2).

«Поздравляю ЦСКА. С середины второй четверти мы, можно сказать, практически сдались – потеряли концентрацию, перестали играть. Пришли в раздевалку, попытались разобраться, что происходит, но в начале третьей четверти была просто катастрофа. Для нас игра как будто не существовала. Так что это матч, который нужно как можно быстрее забыть.

Когда вы играете в плей-офф, нельзя слишком вдаваться в счастье или разочарование. Не так важно, сколько ты проиграл – 1 очко или 40 очков. Мы пытаемся посмотреть на это все с позитивной стороны: мы приехали в Москву, восстановили преимущество домашней площадки. Сейчас все свелось, по сути, к серии до двух побед. Конечно, есть разочарование, особенно персонально для тренера. В то же время у нас не было Жбанова, Швед играл на уколах, Карасева также не было в составе. Были свои сложности, тем не менее, это не имидж «Зенита», это не та команда, которую мы видели на протяжении всего сезона.

У нас нет явного лидера в команде ни с точки зрения игры на площадке, ни с точки зрения действий в раздевалке. Понятно, что есть капитаны, но каждый из игроков имеет право высказаться, у нас командный пазл, каждый игрок его элемент. Конечно, самая большая ответственность при этом за настрой команды лежит на мне, буду пытаться перезапустить команду.

Травма у Георгия Жбанова достаточно серьезная. Его участие в пятом матче под вопросом. Мы постараемся найти способ победить», – сказал главный тренер «Зенита ».