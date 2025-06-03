Хавьер Паскуаль: «У Жбанова достаточно серьезная травма, его участие в пятом матче под большим вопросом»

Георгий Жбанов пропустил 4-й матч финала из-за травмы.

«У него достаточно серьезная травма, так что его участие в пятом матче под большим вопросом.

Но даже с такими потерями мы должны найти способ, чтобы вернуться на победный путь», – сказал главный тренер «Зенита».

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов травмировался в конце третьего матча финальной серии.

Сегодня ЦСКА уверенно победил «Зенит » в четвертом матче и сравнял счет в серии (85:62, 2-2). Пятый матч состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.