Андреас Пистиолис: «Нам нужно одержать минимум одну победу в Санкт-Петербурге»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу в 4-м матче финала (85:62, 2-2).

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли, это очень многое значит для нас, их поддержка была по-настоящему классной.

Для меня важно, что в сложный момент, в котором мы оказались, команда продемонстрировала характер. Но нам нужно одержать минимум одну победу на площадке в Санкт-Петербурге, работа еще не сделана до конца.

Разница в счете для меня не имеет значения. Действительно важно то, что мы сделали 41 подбор, впервые в этой серии выиграв битву на щитах, настрой моих игроков и то, что я видел в их глазах», – сказал главный тренер ЦСКА .